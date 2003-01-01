Готика (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.92003, Gothika
Ужасы, Триллеры94 мин18+
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Сюжет
Фильм повествует о женщине-психиатре, которая однажды оказывается пациенткой больницы для невменяемых преступников, где она прежде работала. Вдобавок ко всему, ее обвиняют в совершении жестокого убийства, о котором она ничего не помнит. Пытаясь разобраться в происходящем, она сталкивается с необъяснимыми мистическими происшествиями…
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Матьё
Кассовиц
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Чарльз
С. Даттон
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- Актёр
Бернард
Хилл
- Актриса
Пенелопа
Крус
- ДХАктёр
Дориан
Хэрвуд
- БМАктриса
Бронуэн
Мэнтел
- КМАктриса
Кэтлин
Мэкки
- МДАктёр
Мэттью
Дж. Тейлор
- СГСценарист
Себастьян
Гутьеррес
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Роберт
Земекис
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ЯКМонтажёр
Янник
Кергоа
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- Композитор
Джон
Оттмен