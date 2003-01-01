Готика
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Готика

Готика (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.92003, Gothika
Ужасы, Триллеры94 мин18+

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Сюжет

Фильм повествует о женщине-психиатре, которая однажды оказывается пациенткой больницы для невменяемых преступников, где она прежде работала. Вдобавок ко всему, ее обвиняют в совершении жестокого убийства, о котором она ничего не помнит. Пытаясь разобраться в происходящем, она сталкивается с необъяснимыми мистическими происшествиями…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Готика»

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