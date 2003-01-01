Готика (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм повествует о женщине-психиатре, которая однажды оказывается пациенткой больницы для невменяемых преступников, где она прежде работала. Вдобавок ко всему, ее обвиняют в совершении жестокого убийства, о котором она ничего не помнит. Пытаясь разобраться в происходящем, она сталкивается с необъяснимыми мистическими происшествиями…



Готика смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.