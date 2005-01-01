Город грехов (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.02005, Sin City
Боевики, Триллеры118 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Город грехов — это адская бездна преступлений. Один из его жителей пытается найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление. Спуститесь по глухому переулку города, и вы найдете кое-что еще. В Городе грехов полиция коррумпирована и улицы смертельно опасны…
Город грехов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ФМРежиссёр
Фрэнк
Миллер
- Режиссёр
Квентин
Тарантино
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Микки
Рурк
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- ДКАктриса
Джейми
Кинг
- НСАктёр
Ник
Стал
- ДААктриса
Девон
Аоки
- Актриса
Алексис
Бледел
- Сценарист
Роберт
Родригес
- ФМСценарист
Фрэнк
Миллер
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- БСПродюсер
Билл
Скотт
- Продюсер
Боб
Вайнштейн
- ХВПродюсер
Харви
Вайнштейн
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АВАктриса дубляжа
Анастасия
Волкова
- СДХудожник
Стив
Джойнер
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- Оператор
Роберт
Родригес
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл
- Композитор
Роберт
Родригес