Город грехов (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Город грехов — это адская бездна преступлений. Один из его жителей пытается найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление. Спуститесь по глухому переулку города, и вы найдете кое-что еще. В Городе грехов полиция коррумпирована и улицы смертельно опасны…



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