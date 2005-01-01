Город грехов
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Город грехов

Город грехов (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.02005, Sin City
Боевики, Триллеры118 мин18+

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Сюжет

Город грехов — это адская бездна преступлений. Один из его жителей пытается найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление. Спуститесь по глухому переулку города, и вы найдете кое-что еще. В Городе грехов полиция коррумпирована и улицы смертельно опасны…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город грехов»

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