Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Принц-Полукровка»

Режиссёры

Дэвид Йейтс

David Yates
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Рэдклифф

Daniel Radcliffe
АктёрHarry Potter
Руперт Гринт

Rupert Grint
АктёрRon Weasley
Эмма Уотсон

Emma Watson
АктрисаHermione Granger
Майкл Гэмбон

Michael Gambon
АктёрProfessor Albus Dumbledore
Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрProfessor Horace Slughorn
Бонни Райт

Bonnie Wright
АктрисаGinny Weasley
Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаBellatrix Lestrange
Алан Рикман

Alan Rickman
АктёрProfessor Severus Snape
Том Фелтон

Tom Felton
АктёрDraco Malfoy
Эванна Линч

Evanna Lynch
АктрисаLuna Lovegood

Сценаристы

Стивен Кловз

Steven Kloves
Сценарист
Дж.К. Роулинг

J.K. Rowling
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Баррон

David Barron
Продюсер
Дэвид Хейман

David Heyman
Продюсер
Тим Льюис

Tim Lewis
Продюсер
Джон Трехи

John Trehy
Продюсер

Актёры дубляжа

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Алексей Борзунов

Актёр дубляжа

Художники

Аластер Баллок

Alastair Bullock
Художник
Мартин Фоли

Martin Foley
Художник
Нил Ламонт

Neil Lamont
Художник
Тино Шедлер

Tino Schaedler
Художник
Гари Томкинс

Gary Tomkins
Художник
Слоун У’Рен

Sloane U'Ren
Художница
Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Рози Гудвин

Rosie Goodwin
Художница
Стефени МакМиллан

Stephenie McMillan
Художница
Стюарт Крэйг

Stuart Craig
Художник

Операторы

Брюно Дельбоннель

Bruno Delbonnel
Оператор

Композиторы

Николас Хупер

Nicholas Hooper
Композитор