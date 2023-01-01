Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Принц-Полукровка»

WinkДетямГарри Поттер и Принц-ПолукровкаАктёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Принц-Полукровка»
Режиссёры
Актёры
АктёрHarry Potter
Дэниэл РэдклиффDaniel Radcliffe
АктёрRon Weasley
Руперт ГринтRupert Grint
АктрисаHermione Granger
Эмма УотсонEmma Watson
АктёрProfessor Albus Dumbledore
Майкл ГэмбонMichael Gambon
АктёрProfessor Horace Slughorn
Джим БродбентJim Broadbent
АктрисаGinny Weasley
Бонни РайтBonnie Wright
АктрисаBellatrix Lestrange
Хелена Бонем КартерHelena Bonham Carter
АктёрProfessor Severus Snape
Алан РикманAlan Rickman
АктёрDraco Malfoy
Том ФелтонTom Felton
АктрисаLuna Lovegood
Эванна ЛинчEvanna Lynch
Продюсеры
Актёры дубляжа
Художники
Художник
Аластер БаллокAlastair Bullock
Художник
Мартин ФолиMartin Foley
Художник
Нил ЛамонтNeil Lamont
Художник
Тино ШедлерTino Schaedler
Художник
Гари ТомкинсGary Tomkins
Художница
Слоун У’РенSloane U'Ren
Художница
Яни ТемимеJany Temime
Художница
Рози ГудвинRosie Goodwin
Художница
Стефени МакМилланStephenie McMillan
Художник