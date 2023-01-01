Биография

Бонни Райт — британская актриса, прославившаяся после саги о Гарри Поттере. Также известна как режиссер, кинопродюсер и автор сценариев. Бонни Райт появилась на свет в Лондоне 17 февраля 1991 года. Родители актрисы — успешные предприниматели, но для своей карьеры она выбрала другой вектор. Бонни с детства увлекалась творчеством, от танцев до рисования. После школы поступила в университет, где изучала киноиндустрию. Параллельно с обучением снималась в серии фильмов о Гарри Поттере. Помимо этого, Бонни Райт приняла участие в двух фильмах, не связанных с «Поттерианой». Но полноценную славу ей принесла роль младшей дочери из семейства Уизли. Актриса снялась во всех фильмах о молодом волшебнике. И если поначалу она появилась как эпизодический персонаж, к последнему фильму роль ее героини стала одной из ключевых. Также Бонни занималась озвучкой компьютерных игр о Гарри Поттере. Последующие ее роли в основном были в малобюджетных фильмах. Спустя несколько лет Бонни объявила о завершении актерской карьеры и сосредоточилась на режиссуре. В основном она снимает короткометражное кино, в котором принимали участие такие известные актеры, как Дэвид Тьюлис, Эрин Мориарти и Джейсон Айзекс.