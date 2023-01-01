Биография

Тим Льюис — редактор и продюсер, уроженец Бристоля, после чего переехал в Лондон, где и начал профессиональную карьеру. До 1981 года будущий продюсер Тим Льюис учился в престижной йоркширской школе-пансионе. После окончания учебы нашел работу в сфере киноиндустрии. Был редактором, корректировал сценарии, писал субтитры для кино и телепрограмм. В сентябре 2002 года устроился работать в английский филиал концерна Warner Bros. Entertainment в качестве сопродюсера. С марта 2013 года занимает должность исполнительного продюсера. Участвовал в производстве четырех культовых фильмов о Гарри Поттере. Позже работал над выпуском приключенческих картин «Фантастические твари и где они обитают», «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Между съемками картин о жизни волшебников принял участие в экранизации мелодрамы «Золушка» по мотивам одноименного мультфильма. Перечисленные фильмы Тим Льюис выпустил в тандеме с известным британским продюсером Дэвидом Барроном.