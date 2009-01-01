Гарри Поттер и Принц-Полукровка (фильм, 2009) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
«Гарри Поттер и Принц-Полукровка» — шестая часть культовой франшизы о юном волшебнике, где магия переплетается с тайнами прошлого и неизбежностью потерь. Фильм впечатляет глубиной проработки знакомых персонажей и атмосферой надвигающейся угрозы.
В шестой год постижения магических наук в Хогвартсе Гарри Поттер находит загадочную книгу, которая раскрывает ему секреты могущественных заклинаний. Волан-де-Морт усиливает атаки на магический и магловский миры, а Дамблдор обучает Гарри тайнам прошлого через воспоминания. Драко Малфой, терзаемый секретным заданием от темного лорда, становится угрозой внутри Хогвартса. Любовные переживания Рона, Гермионы и Гарри добавляют драматизма, пока школа готовится ко вторжению Пожирателей Смерти. Финальная трагедия на вершине Астрономической башни меняет все, демонстрируя уязвимость героев поттерианы.
Знакомые персонажи раскрываются с новых сторон, сталкиваясь с личными страхами и ответственностью за будущее — фильм «Гарри Поттер и Принц-Полукровка» можно назвать самой эмоционально насыщенной и зловещей частью киносерии.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Время147 мин / 02:27
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Йейтс
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Бонни
Райт
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Алан
Рикман
- Актёр
Том
Фелтон
- ЭЛАктриса
Эванна
Линч
- Сценарист
Стивен
Кловз
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Тим
Льюис
- ДТПродюсер
Джон
Трехи
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- МФХудожник
Мартин
Фоли
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ТШХудожник
Тино
Шедлер
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- СУХудожница
Слоун
У’Рен
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- РГХудожница
Рози
Гудвин
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- СКХудожник
Стюарт
Крэйг
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель
- НХКомпозитор
Николас
Хупер