Гарри Поттер и Философский Камень (фильм, 2001) смотреть онлайн

Первый фильм культовой киносаги, воспитавшей целое поколение детей. Фильм «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года рассказывает о поступлении юного волшебника в школу магии Хогвартс и начале удивительных приключений.



Десятилетний Гарри Поттер мало чем отличается от сверстников: маленький, худенький. Разве что шрам на лбу необычный — напоминает молнию. Иногда с Гарри случаются странные события — например, он разговаривает со змеей или усилием мысли убирает стекло в террариуме зоопарка, — но мальчик не обращает на это внимания. Все меняется в день 11-летия: юный Поттер узнает, что его родители — волшебники, которые погибли вовсе не в автомобильной катастрофе, а пали от рук того, чье имя нельзя называть.



Если вы соскучились по сказкам, где дружба и взаимовыручка значат так же много, как и самые мощные заклинания, то вам точно понравится фильм «Гарри Поттер и философский камень».



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