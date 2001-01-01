Гарри Поттер и Философский Камень
Wink
Детям
Гарри Поттер и Философский Камень
9.32001, Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Фэнтези, Семейный146 мин12+

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Гарри Поттер и Философский Камень (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

Первый фильм культовой киносаги, воспитавшей целое поколение детей. Фильм «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года рассказывает о поступлении юного волшебника в школу магии Хогвартс и начале удивительных приключений.

Десятилетний Гарри Поттер мало чем отличается от сверстников: маленький, худенький. Разве что шрам на лбу необычный — напоминает молнию. Иногда с Гарри случаются странные события — например, он разговаривает со змеей или усилием мысли убирает стекло в террариуме зоопарка, — но мальчик не обращает на это внимания. Все меняется в день 11-летия: юный Поттер узнает, что его родители — волшебники, которые погибли вовсе не в автомобильной катастрофе, а пали от рук того, чье имя нельзя называть.

Если вы соскучились по сказкам, где дружба и взаимовыручка значат так же много, как и самые мощные заклинания, то вам точно понравится фильм «Гарри Поттер и философский камень».

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Время
146 мин / 02:26

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гарри Поттер и Философский Камень»