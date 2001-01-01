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Гарри Поттер и Философский Камень (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Первый фильм культовой киносаги, воспитавшей целое поколение детей. Фильм «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года рассказывает о поступлении юного волшебника в школу магии Хогвартс и начале удивительных приключений.
Десятилетний Гарри Поттер мало чем отличается от сверстников: маленький, худенький. Разве что шрам на лбу необычный — напоминает молнию. Иногда с Гарри случаются странные события — например, он разговаривает со змеей или усилием мысли убирает стекло в террариуме зоопарка, — но мальчик не обращает на это внимания. Все меняется в день 11-летия: юный Поттер узнает, что его родители — волшебники, которые погибли вовсе не в автомобильной катастрофе, а пали от рук того, чье имя нельзя называть.
Если вы соскучились по сказкам, где дружба и взаимовыручка значат так же много, как и самые мощные заклинания, то вам точно понравится фильм «Гарри Поттер и философский камень».
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Время146 мин / 02:26
Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Коламбус
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Ричард
Харрис
- Актёр
Алан
Рикман
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Том
Фелтон
- МЛАктёр
Мэттью
Льюис
- Актёр
Иэн
Харт
- Сценарист
Стивен
Кловз
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- ТАПродюсер
Тодд
Арн�оу
- Продюсер
Майкл
Барнатан
- Продюсер
Крис
Коламбус
- Продюсер
Паула
ДюПре Песмен
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ПФХудожник
Питер
Френсис
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- СКХудожник
Стюарт
Крэйг
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ДСОператор
Джон
Сил
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс