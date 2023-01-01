Биография

Иэн Харт — британский актер театра и кино. Родился в Нотти-Аше 8 октября 1964 года. Будущий артист учился в католической школе и с юного возраста участвовал в театральных постановках на сцене Молодежного театра Everyman and Playhouse. Затем Иэн получил высшее профессиональное образование в Колледже музыки и драмы Мейбл Флетчер и колледже South Mersey. Во время учебы юноша работал в Йоркском королевском театре. Впервые на экране Иэн Харт появился в 1983 году в драматическом мини-сериале «Однажды летом». Профессиональная биография актера насчитывает более 120 ролей. Самая узнаваемая из них — профессор Квиррел в первой части серии о Гарри Поттере. Также Харт неоднократно исполнял роли известных личностей —музыканта Джона Леннона в лентах «Часы и времена» и «Пятый в квартете», а в байопике «Волшебная страна» предстал в роли Артура Конан Дойла. Одна из недавних работ Харта — сериал «Ночные вызовы», в котором кинодеятель сыграл Карла.