Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1 (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.52010, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
Фэнтези, Семейный140 мин18+

О фильме

Гарри Поттера ждeт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого — Гарри одинок, как никогда… Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом становится всe призрачнее…

Страна
США, Великобритания
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

