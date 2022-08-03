9.52010, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
Фэнтези, Семейный140 мин18+
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1 (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Гарри Поттера ждeт самое страшное испытание в жизни — смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого — Гарри одинок, как никогда… Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом становится всe призрачнее…
СтранаСША, Великобритания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время140 мин / 02:20
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Йейтс
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- Актёр
Том
Фелтон
- Актриса
Бонни
Райт
- Актёр
Алан
Рикман
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Брендан
Глисон
- Сценарист
Стивен
Кловз
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Дж.К.
Роулинг
- Продюсер
Тим
Льюис
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ВРАктёр дубляжа
Велимир
Русаков
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- МФХудожник
Мартин
Фоли
- ФХХудожник
Филип
Хиггс
- КХХудожник
Кристиан
Хубанд
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- СКХудожник
Стюарт
Крэйг
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра
- АДКомпозитор
Александр
Деспла