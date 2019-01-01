Ford против Ferrari (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Начало 1960-х. Автомобильный гигант Ford хочет потрафить молодому поколению, начав выпускать модные спорткары. Сделка с Ferrari не удается, и американцы решают утереть нос итальянцам, победив в легендарном заезде Le Mans 24. З�а дело берутся автоконструктор Кэррол Шэлби и гонщик Кен Майлз.
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Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Катрина
Балф
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Ноа
Джуп
- Актёр
Джош
Лукас
- РДАктёр
Ремо
Джироне
- Актёр
Рэй
Маккиннон
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- ДКСценарист
Джейсон
Келлер
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Продюсер
Питер
Чернин
- ЭДПродюсер
Энтони
Диксон
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДФХудожник
Джордан
Феррер
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Баклэнд
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БСКомпозитор
Бак
Сандерс