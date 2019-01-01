Ford против Ferrari
Wink
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Ford против Ferrari
9.52019, Ford v Ferrari
Драмы146 мин18+

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Ford против Ferrari (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Начало 1960-х. Автомобильный гигант Ford хочет потрафить молодому поколению, начав выпускать модные спорткары. Сделка с Ferrari не удается, и американцы решают утереть нос итальянцам, победив в легендарном заезде Le Mans 24. За дело берутся автоконструктор Кэррол Шэлби и гонщик Кен Майлз.

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ford против Ferrari»

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