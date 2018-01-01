Wink
Фильмы
Фантастическая четверка
Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастическая четверка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастическая четверка»

Режиссёры

Джош Транк

Джош Транк

Josh Trank
Режиссёр

Актёры

Майлз Теллер

Майлз Теллер

Miles Teller
АктёрReed Richards
Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан

Michael B. Jordan
АктёрJohnny Storm
Кейт Мара

Кейт Мара

Kate Mara
АктрисаSue Storm
Джейми Белл

Джейми Белл

Jamie Bell
АктёрBen Grimm / The Thing
Тоби Кеббелл

Тоби Кеббелл

Toby Kebbell
АктёрVictor Von Doom / Dr. Doom
Рег Ю. Кэти

Рег Ю. Кэти

Reg E. Cathey
АктёрDr. Franklin Storm
Тим Блейк Нельсон

Тим Блейк Нельсон

Tim Blake Nelson
АктёрDr. Allen
Джошуа Монтес

Джошуа Монтес

Joshua Montes
АктёрQuarterback Speech School Kid
Дэн Кастелланета

Дэн Кастелланета

Dan Castellaneta
АктёрMr. Kenny
Оуэн Джадж

Оуэн Джадж

Owen Judge
АктёрYoung Reed

Сценаристы

Джереми Слейтер

Джереми Слейтер

Jeremy Slater
Сценарист
Саймон Кинберг

Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Сценарист
Джош Транк

Джош Транк

Josh Trank
Сценарист
Стэн Ли

Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист

Продюсеры

Билл Баннерман

Билл Баннерман

Bill Bannerman
Продюсер
Грегори Гудман

Грегори Гудман

Gregory Goodman
Продюсер
Саймон Кинберг

Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Продюсер
Роберт Кульцер

Роберт Кульцер

Robert Kulzer
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Станислав Тикунов

Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Стив Купер

Стив Купер

Steve Cooper
Художник
Брайан Кэйн

Брайан Кэйн

Brian Kane
Художник
Клинт Уоллес

Клинт Уоллес

Clint Wallace
Художник

Монтажёры

Эллиот Гринберг

Эллиот Гринберг

Elliot Greenberg
Монтажёр
Стивен Е. Ривкин

Стивен Е. Ривкин

Stephen E. Rivkin
Монтажёр

Композиторы

Марко Белтрами

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор
Филип Гласс

Филип Гласс

Philip Glass
Композитор