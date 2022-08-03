Фантастическая четверка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Четверо подростков обретают суперспособности, которые навсегда меняют их жизни. Фантастический боевик по мотивам комиксов Marvel.



Одаренный вундеркинд Рид Ричардс создает устройство, которое может телепортировать предметы в параллельное измерение. После провала на научной ярмарке парень и его лучший друг Бен знакомятся с учеными из Фонда Бакстера, которые предлагают им работу. Ребятам представляется возможность протестировать свое устройство для телепортации, но происходит нечто невероятное: под воздействием загадочных зеленых волн они претерпевают удивительные превращения. Рид обнаруживает, что его тело обрело невероятную эластичность, Бен становится существом из камня, а двое других участников эксперимента — невидимкой и человеком-факелом. Однако власти решают запереть молодых супергероев в лаборатории, боясь того, что они могут наделать глупостей.



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