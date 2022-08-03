Фантастическая четверка (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
Четверо подростков обретают суперспособности, которые навсегда меняют их жизни. Фантастический боевик по мотивам комиксов Marvel.
Одаренный вундеркинд Рид Ричардс создает устройство, которое может телепортировать предметы в параллельное измерение. После провала на научной ярмарке парень и его лучший друг Бен знакомятся с учеными из Фонда Бакстера, которые предлагают им работу. Ребятам представляется возможность протестировать свое устройство для телепортации, но происходит нечто невероятное: под воздействием загадочных зеленых волн они претерпевают удивительные превращения. Рид обнаруживает, что его тело обрело невероятную эластичность, Бен становится существом из камня, а двое других участников эксперимента — невидимкой и человеком-факелом. Однако власти решают запереть молодых супергероев в лаборатории, боясь того, что они могут наделать глупостей.
Смогут ли подростки справиться с новыми способностями и освободиться, узнаете в приключенческом боевике «Фантастическая четверка». Фильм смотреть 2015 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
СтранаВеликобритания, США, Германия, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джош
Транк
- Актёр
Майлз
Теллер
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- Актриса
Кейт
Мара
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актёр
Рег
Ю. Кэти
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- ДМАктёр
Джошуа
Монтес
- ДКАктёр
Дэн
Кастелланета
- ОДАктёр
Оуэн
Джадж
- ДССценарист
Джереми
Слейтер
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- ДТСценарист
Джош
Транк
- Сценарист
Стэн
Ли
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Михаил
Тарабукин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- СКХудожник
Стив
Купер
- БКХудожник
Брайан
Кэйн
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- ФГКомпозитор
Филип
Гласс