Эволюция Борна (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.52012, The Bourne Legacy
Боевики, Триллеры129 мин18+
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Сюжет
Спин-офф легендарной «борнианы» в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Действие фильма разворачивается параллельно событиям «Ультиматума Борна» и вращается вокруг участника сверхсекретного проекта по созданию идеальных разведчиков Кеннета Джеймса Китсома, известного как спец�агент Алекс Кросс.
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Информация
СтранаСША, Япония
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Тони
Гилрой
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Эдвард
Нортон
- СКАктёр
Стейси
Кич
- Актёр
Оскар
Айзек
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- Актриса
Донна
Мерфи
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- Актёр
Кори
Столл
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- Сценарист
Дэн
Гилрой
- РЛСценарист
Роберт
Ладлэм
- Сценарист
Тони
Гилрой
- Продюсер
Патрик
Краули
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ДМПродюсер
Джеффри
М. Уэйнер
- ДФПродюсер
Дженнифер
Фокс
- ЛВПродюсер
Лопе
В. Джубан мл.
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард