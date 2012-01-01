Эволюция Борна (в переводе Гоблина)
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Эволюция Борна (в переводе Гоблина)

Эволюция Борна (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.52012, The Bourne Legacy
Боевики, Триллеры129 мин18+

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Сюжет

Спин-офф легендарной «борнианы» в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Действие фильма разворачивается параллельно событиям «Ультиматума Борна» и вращается вокруг участника сверхсекретного проекта по созданию идеальных разведчиков Кеннета Джеймса Китсома, известного как спецагент Алекс Кросс.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эволюция Борна (в переводе Гоблина)»

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