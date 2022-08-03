Джейк Джилленхол, Сэм Уортингтон и Джейсон Кларк собираются покорить самую высокую горную вершину мира. Приключенческий триллер о выживании, основанный на реальных событиях.



1996 год. Опытный альпинист Роб Холл собирает команду из лучших знатоков своего дела, чтобы отправиться в опасную экспедицию на Эверест. Среди ее участников находятся доктор Бек Уэзерс, почтальон Даг Хансен, репортер Джон Кракауэр и скалолазка Ясуко Намба. Прибыв в непальский лагерь, они сталкиваются с конкурентом Роба — известным инструктором Скоттом Фишером, который возглавляет собственную экспедицию. Чтобы не мешать друг другу при восхождении, мужчины решают объединиться. Преисполненные отчаянной решимости дойти до цели, команды готовы пойти на все. Однако смогут ли альпинисты вернуться домой, встретившись с суровыми законами природы?



Чтобы узнать исход опасного восхождения, включайте драму «Эверест». Фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

