Эбигейл (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, Эбигейл
Приключения, Семейный106 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Российский стимпанк-фильм с международным кастом и Тинатин Далакишвили в роли девушки, которая отправилась на поиски отца и обнаружила у себя магические способности. Страшный вирус много лет назад поразил город, где родилась малышка Эбигейл. С тех пор это закрытая территория, за пределы которой невозможно выбраться. Повзрослевшая Эбигейл решает во что бы то ни стало покинуть город, чтобы отыскать своего отца, пострадавшего от политических интриг и высланного в неизвестном направлении. Вместе со старым другом семьи она отправляется в путь, полный опасностей и фантастических открытий – об окружающем мире и самой Эбигейл.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Богуславский
- ТДАктриса
Тинатин
Далакишвили
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- ГБАктёр
Глеб
Бочков
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Ксения
Кутепова
- Актёр
Петар
Зекавица
- ДЖСценарист
Дмитрий
Жигалов
- Сценарист
Александр
Богуславский
- АПСценарист
Александра
Примаченко
- АССценарист
Алексей
Слущев
- ЕМПродюсер
Евгений
Мелентьев
- ВДПродюсер
Виктор
Денисюк
- АКПродюсер
Александр
Куринский
- ВДПродюсер
Владимир
Денисюк
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Равшана
Куркова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ВБХудожница
Вероника
Бодянская
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АШМонтажёр
Артемий
Шевченко
- ААМонтажёр
Андрей
Анайкин
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- Оператор
Юрий
Никогосов
- Оператор
Юрий
Коробейников
- РОКомпозитор
Райан
Оттер