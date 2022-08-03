Эбигейл (фильм, 2019) смотреть онлайн

Российский стимпанк-фильм с международным кастом и Тинатин Далакишвили в роли девушки, которая отправилась на поиски отца и обнаружила у себя магические способности. Страшный вирус много лет назад поразил город, где родилась малышка Эбигейл. С тех пор это закрытая территория, за пределы которой невозможно выбраться. Повзрослевшая Эбигейл решает во что бы то ни стало покинуть город, чтобы отыскать своего отца, пострадавшего от политических интриг и высланного в неизвестном направлении. Вместе со старым другом семьи она отправляется в путь, полный опасностей и фантастических открытий – об окружающем мире и самой Эбигейл.

