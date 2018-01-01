Wink
Фильмы
Друзья друзей
Актёры и съёмочная группа фильма «Друзья друзей»

Актёры и съёмочная группа фильма «Друзья друзей»

Режиссёры

Артем Аксененко

Артем Аксененко

Режиссёр
Ара Оганесян

Ара Оганесян

Режиссёр

Актёры

Нюша Шурочкина

Нюша Шурочкина

Актриса
Гарик Харламов

Гарик Харламов

Актёр
Юрий Стоянов

Юрий Стоянов

Актёр
Николай Наумов

Николай Наумов

Актёр
Александр Ильин мл.

Александр Ильин мл.

Актёр
Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов

Актёр
Александр Молочников

Александр Молочников

Актёр
Андрей Гайдулян

Андрей Гайдулян

Актёр
Олег Верещагин

Олег Верещагин

Актёр
Александр Булатов

Александр Булатов

Актёр

Сценаристы

Павел Воронин

Павел Воронин

Сценарист
Ярослав Лукашевич

Ярослав Лукашевич

Сценарист
Тихон Корнев

Тихон Корнев

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Георгий Малков

Продюсер
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер
Владимир Поляков

Владимир Поляков

Продюсер

Художники

Гульнара Шахмилова

Гульнара Шахмилова

Художница

Монтажёры

Кирилл Козлов

Кирилл Козлов

Монтажёр
Антон Анисимов

Антон Анисимов

Монтажёр

Операторы

Антон Зенкович

Антон Зенкович

Оператор
Вячеслав Лисневский

Вячеслав Лисневский

Оператор

Композиторы

Арташес Андреасян

Арташес Андреасян

Композитор
Дарин Сысоев

Дарин Сысоев

Композитор