Другой мир 2: Эволюция
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Другой мир 2: Эволюция

Другой мир 2: Эволюция (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.32005, Underworld: Evolution
Фэнтези, Боевик102 мин18+

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О фильме

В ночном мире, скрытом от взора простых смертных, не утихает борьба между двумя кланами властителей мрака — вампирами и оборотнями. Настала пора узнать об истоках вековой вражды, ставшей для вампира-воительницы Селин и Майкла, полуоборотня-получеловека, проклятьем и смыслом существования.

Страна
США, Канада
Жанр
Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир 2: Эволюция»