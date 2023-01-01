Биография

Лен Уайзман – режиссер, продюсер, автор сценариев. Родился в 1973 году. Подростком посмотрел «Крепкий орешек» и попытался снять ремейк, используя бытовую видеокамеру и двор семейного дома. Во время учебы в колледже снял два короткометражных фильма. Потенциал начинающего кинематографиста был оценен: после окончания учебы он попал в команду Роланда Эммериха, где работал над съемками нескольких успешных лент. Лишь в 2003 году на экраны вышел дебютный фильм Уайзмана «Другой мир». Критики разгромили картину, но публике лента понравилась. Не желая менять тему, режиссер снимает еще три фильма, развивающих сюжет первой ленты. В 2007 году режиссер таки снимает «Крепкий орешек 4.0», а через пять лет, воодушевившись успехом, переснимает боевик «Вспомнить все». Репутация коммерчески успешного создателя фильмов крепнет. Новая роль Уайзмана – режиссер пилотной серии и продюсер сериала «Люцифер». Вкус не подвел мастера: зритель охотно принял образ Сатаны – жуирующего борца за справедливость. В настоящее время Уайзман ведет работу над сериалом «Болотная тварь» и продолжением боевика «Джон Уик». Фантастической теме режиссер изменять не собирается.