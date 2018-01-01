Биография

Брайан Стил — актер кино, исполнивший более 25 разноплановых ролей. Его первой работой стал костюмированный персонаж Гарри из популярного семейного сериала. Сейчас актер успешно воплощает на экране героев комедийных, приключенческих, фантастических картин, боевиков, фильмов ужасов. Будущий актер родился в 1963 г. в Милфорде, штат Мичиган. В кино впервые снялся в возрасте 28 лет. Дебютным проектом для начинающего артиста стал сериал «Гарри и Хендерсоны», вышедший на экраны в 1991 году. В этой комедийной картине он стал одним из исполнителей роли Гарри. Следующую роль Брайан Стил сыграл в телесериале «Земля 2». Затем он появился в картинах «Реликт», «Тварь», «Банка с червяками», сыграл в эпизоде популярной ленты «Люди в черном 2». Наиболее успешными для артиста стали проекты «Хеллбой II: Золотая армия», «Другой мир 2: эволюция», «Хеллбой: Герой из пекла». В этих фильмах Брайан Стил сыграл ярких и запоминающихся персонажей. В 2011 г. зрители увидели его в телесериале «Гримм», который вновь привлек внимание к талантливому актеру. Среди других работ артиста можно отметить комедию «Храбрые перцем», фантастические боевики «Терминатор: Да придет спаситель», «Хищники», сериал «Затерянные в космосе».