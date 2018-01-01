Wink
Другой мир 2: Эволюция
Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мир 2: Эволюция»

Режиссёры

Лен Уайзман

Len Wiseman
Режиссёр

Актёры

Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
АктрисаSelene
Скотт Спидман

Scott Speedman
АктёрMichael
Тони Кёрран

Tony Curran
АктёрMarcus
Дерек Джекоби

Derek Jacobi
АктёрCorvinus (в титрах: Sir Derek Jacobi)
Билл Найи

Bill Nighy
АктёрViktor
Стивен Макинтош

Steven Mackintosh
АктёрTanis
Шэйн Бролли

Shane Brolly
АктёрKraven
Брайан Стил

Brian Steele
АктёрWilliam
Зита Гёрёг

Zita Görög
АктрисаAmelia (в титрах: Zita Gorog)

Сценаристы

Дэнни МакБрайд

Danny McBride
Сценарист
Лен Уайзман

Len Wiseman
Сценарист
Кевин Гревье

Kevin Grevioux
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Коутсворт

David Coatsworth
Продюсер
Кевин Гревье

Kevin Grevioux
Продюсер
Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Дэнни МакБрайд

Danny McBride
Продюсер

Актёры дубляжа

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Игорь Старосельцев

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Крис Аугуст

Chris August
Художник
Венди Партридж

Wendy Partridge
Художница

Монтажёры

Николас Де То

Nicolas De Toth
Монтажёр

Операторы

Саймон Дагган

Simon Duggan
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор