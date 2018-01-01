WinkФильмыДоктор Стрэндж: В мультивселенной безумияАктёры и съёмочная группа фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Режиссёры
Актёры
АктёрDoctor Stephen Strange
Бенедикт КамбербэтчBenedict Cumberbatch
АктрисаWanda Maximoff / The Scarlet Witch
Элизабет ОлсенElizabeth Olsen
АктёрBaron Mordo
Чиветель ЭджиофорChiwetel Ejiofor
АктёрWong
Бенедикт ВонгBenedict Wong
АктрисаAmerica Chavez
Сочил ГомесXochitl Gomez
АктёрDr. Nic West
Майкл СтулбаргMichael Stuhlbarg
АктрисаDr. Christine Palmer
Рэйчел МакадамсRachel McAdams
АктёрTruck Driver
Суэйли ЛунейнSwaylee Loughnane
АктёрProfessor Charles Xavier
Патрик СтюартPatrick Stewart
АктёрReed Richards
Джон КрасинскиJohn Krasinski
АктрисаCaptain Carter
Хейли ЭтвеллHayley Atwell
АктёрBlack Bolt
Энсон МаунтAnson Mount
АктрисаCaptain Marvel
Лашана ЛинчLashana Lynch
АктёрTommy Maximoff
Джетт КлинеJett Klyne
АктёрBilly Maximoff
Джулиан ХиллиардJulian Hilliard
Сценаристы
Продюсеры
Продюсер
Виктория АлонсоVictoria Alonso
Продюсер
Митчелл БеллMitchell Bell
Продюсер
Эрик Хосерман КэрроллEric Hauserman Carroll
Продюсер
Джэми КристоферJamie Christopher
Продюсер
Луис Д’ЭспозитоLouis D'Esposito
Продюсер
Скотт ДерриксонScott Derrickson
Продюсер
Кевин ФайгиKevin Feige
