Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Режиссёры

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Режиссёр

Актёры

Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрDoctor Stephen Strange
Элизабет Олсен

Elizabeth Olsen
АктрисаWanda Maximoff / The Scarlet Witch
Чиветель Эджиофор

Chiwetel Ejiofor
АктёрBaron Mordo
Бенедикт Вонг

Benedict Wong
АктёрWong
Сочил Гомес

Xochitl Gomez
АктрисаAmerica Chavez
Майкл Стулбарг

Michael Stuhlbarg
АктёрDr. Nic West
Рэйчел Макадамс

Rachel McAdams
АктрисаDr. Christine Palmer
Суэйли Лунейн

Swaylee Loughnane
АктёрTruck Driver
Патрик Стюарт

Patrick Stewart
АктёрProfessor Charles Xavier
Джон Красински

John Krasinski
АктёрReed Richards
Хейли Этвелл

Hayley Atwell
АктрисаCaptain Carter
Энсон Маунт

Anson Mount
АктёрBlack Bolt
Лашана Линч

Lashana Lynch
АктрисаCaptain Marvel
Джетт Клине

Jett Klyne
АктёрTommy Maximoff
Джулиан Хиллиард

Julian Hilliard
АктёрBilly Maximoff

Сценаристы

Джейд Бартлетт

Jade Halley Bartlett
Сценарист
Майкл Уолдрон

Michael Waldron
Сценарист
Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Стив Дитко

Steve Ditko
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Митчелл Белл

Mitchell Bell
Продюсер
Эрик Хосерман Кэрролл

Eric Hauserman Carroll
Продюсер
Джэми Кристофер

Jamie Christopher
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер
Скотт Дерриксон

Scott Derrickson
Продюсер
Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер
Ричи Палмер

Richie Palmer
Продюсер

Художники

Роберт Стромберг

Robert Stromberg
Художник
Грегори Мелтон

Gregory S. Melton
Художник

Монтажёры

Боб Муравски

Bob Murawski
Монтажёр

Операторы

Джон Мэтисон

John Mathieson
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор