Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Супергеройский триллер «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — тот редкий случай, когда Marvel позволяет фильму быть почти хоррором. В режиссерском кресле — Сэм Рэйми, который умеет превращать фантазии в кошмарный карнавал.



Однажды в жизнь доктора Стрэнджа врывается Америка Чавес. Девушка-подросток способна открывать порталы в другие вселенные, но пока не умеет контролировать свою силу. Разумеется, от желающих завладеть способностью Америки нет отбоя, и некоторые руководствуются отнюдь не добрыми намерениями. Стрэндж решает спасти новую знакомую и вместе с ней отправляется в опасное путешествие по мультивселенной. Каждая версия реальности — новая ловушка, а ошибка способна привести к гибели мира.



Филльм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» отлично подойдет тем, кто устал от стерильной супергероики и хочет кино потемнее и поострее: с мистикой, тревожными образами и ощущением, что правильного решения нет и не будет.

