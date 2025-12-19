Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
8.92022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Фэнтези, Боевик126 мин18+

О фильме

Супергеройский триллер «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — тот редкий случай, когда Marvel позволяет фильму быть почти хоррором. В режиссерском кресле — Сэм Рэйми, который умеет превращать фантазии в кошмарный карнавал.

Однажды в жизнь доктора Стрэнджа врывается Америка Чавес. Девушка-подросток способна открывать порталы в другие вселенные, но пока не умеет контролировать свою силу. Разумеется, от желающих завладеть способностью Америки нет отбоя, и некоторые руководствуются отнюдь не добрыми намерениями. Стрэндж решает спасти новую знакомую и вместе с ней отправляется в опасное путешествие по мультивселенной. Каждая версия реальности — новая ловушка, а ошибка способна привести к гибели мира.

Филльм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» отлично подойдет тем, кто устал от стерильной супергероики и хочет кино потемнее и поострее: с мистикой, тревожными образами и ощущением, что правильного решения нет и не будет.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»