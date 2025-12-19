Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (фильм, 2022) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Супергеройский триллер «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — тот редкий случай, когда Marvel позволяет фильму быть почти хоррором. В режиссерском кресле — Сэм Рэйми, который умеет превращать фантазии в кошмарный карнавал.
Однажды в жизнь доктора Стрэнджа врывается Америка Чавес. Девушка-подросток способна открывать порталы в другие вселенные, но пока не умеет контролировать свою силу. Разумеется, от желающих завладеть способностью Америки нет отбоя, и некоторые руководствуются отнюдь не добрыми намерениями. Стрэндж решает спасти новую знакомую и вместе с ней отправляется в опасное путешествие по мультивселенной. Каждая версия реальности — новая ловушка, а ошибка способна привести к гибели мира.
Филльм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» отлично подойдет тем, кто устал от стерильной супергероики и хочет кино потемнее и поострее: с мистикой, тревожными образами и ощущением, что правильного решения нет и не будет.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- СГАктриса
Сочил
Гомес
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- СЛАктёр
Суэйли
Лунейн
- Актёр
Патрик
Стюарт
- Актёр
Джон
Красински
- Актриса
Хейли
Этвелл
- Актёр
Энсон
Маунт
- ЛЛАктриса
Лашана
Линч
- ДКАктёр
Джетт
Клине
- ДХАктёр
Джулиан
Хиллиард
- ДБСценарист
Джейд
Бартлетт
- МУСценарист
Майкл
Уолдрон
- Сценарист
Стэн
Ли
- СДСценарист
Стив
Дитко
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ЭХПродюсер
Эрик
Хосерман Кэрролл
- ДКПродюсер
Джэми
Кристофер
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Скотт
Дерриксон
- Продюсер
Кевин
Файги
- РППродюсер
Ричи
Палмер
- РСХудожник
Роберт
Стромберг
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман