Да здравствует Цезарь! (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в Голливуд — империю блеска, роскоши и порока. Здесь обитают кумиры миллионов. Что ни день — пиршество для светских хроникеров. И вот однажды исчезает исполнитель главной роли в фильме «Да здравствует Цезарь!». Ни жена, ни многочисленные любовницы не знают, где он.



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