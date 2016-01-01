Да здравствует Цезарь! (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.92016, Hail, Caesar!
Драмы, Детективы101 мин18+
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Сюжет
Добро пожаловать в Голливуд — империю блеска, роскоши и порока. Здесь обитают кумиры миллионов. Что ни день — пиршество для светских хроникеров. И вот однажды исчезает исполнитель главной роли в фильме «Да здравствует Цезарь!». Ни жена, ни многочисленные любовницы не знают, где он.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Джордж
Клуни
- ОЭАктёр
Олден
Эренрайк
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Ченнинг
Татум
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Джона
Хилл
- ВОАктриса
Вероника
Осорио
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- КФПродюсер
Катрин
Фаррелл
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл