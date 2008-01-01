Четыре рождества (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.12008, Four Christmases
Комедии84 мин18+
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Сюжет
Влюбленная пара, Брэд и Кейт, пытаются встретить Рождество вместе со своими родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один день успеть в четыре разных места…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Сет
Гордон
- Актёр
Винс
Вон
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Актриса
Сисси
Спейсек
- Актёр
Джон
Войт
- Актёр
Джон
Фавро
- Актриса
Мэри
Стинберген
- ДЙАктёр
Дуайт
Йоакам
- Актёр
Тим
Макгроу
- КЧАктриса
Кристин
Ченоуэт
- Сценарист
Джон
Лукас
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ПБПродюсер
Питер
Биллингсли
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман