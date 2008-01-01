Четыре рождества
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Четыре рождества

Четыре рождества (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.12008, Four Christmases
Комедии84 мин18+

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Сюжет

Влюбленная пара, Брэд и Кейт, пытаются встретить Рождество вместе со своими родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один день успеть в четыре разных места…

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Четыре рождества»

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