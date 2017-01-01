Человек-паук: Возвращение домой
Wink
Фильмы
Человек-паук: Возвращение домой
9.02017, Spider-Man: Homecoming
Фантастика, Боевики128 мин18+

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Человек-паук: Возвращение домой (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тeти Мэй. Но теперь за Питером приглядывает ещe кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

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