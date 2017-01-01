9.02017, Spider-Man: Homecoming
Фантастика, Боевики128 мин18+
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Человек-паук: Возвращение домой (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тeти Мэй. Но теперь за Питером приглядывает ещe кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДУРежиссёр
Джон
Уоттс
- Актёр
Том
Холланд
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Майкл
Китон
- Актриса
Мариса
Томей
- Актёр
Джон
Фавро
- ДБАктёр
Джейкоб
Баталон
- Актриса
Зендея
- ТРАктёр
Тони
Револори
- Актёр
Дональд
Гловер
- ДУСценарист
Джон
Уоттс
- КДСценарист
Кристофер
Д. Форд
- КМСценарист
Крис
МакКенна
- ЭССценарист
Эрик
Соммерс
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Ави
Арад
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ЭХПродюсер
Эрик
Хосерман Кэрролл
- И�ЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино