Человек-паук: Возвращение домой (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тeти Мэй. Но теперь за Питером приглядывает ещe кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником.



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