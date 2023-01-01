Биография

Дональд Гловер — американский актер, режиссер, сценарист, продюсер и музыкант. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Грэмми». Родился в Джорджии 25 сентября 1983 года. В многодетной семье Дональда царили строгие религиозные взгляды. Детство мальчика прошло в Стоун-Маунтине. Уже с раннего возраста будущая звезда проявляла интерес к театру — он сочинял и показывал своим сестрами и братьям кукольные спектакли. После окончания школы юноша поступил в университет Нью-Йорка, где изучал драматургию. Гловер также известен как рэпер под псеводонимом Childish Gambino. Творческую карьеру Дональд Гловер начал в качестве сценариста популярного комедийного телешоу The Daily Show. В 2009 году Гловер сыграл роль футболиста в телесериале «Сообщество», принесшую ему широкую известность. Проект не раз занимал первые строчки рейтинга, а впоследствии был даже назван культовым. В 2015 году на экраны вышел кассовый фильм с участием Гловера «Марсианин», а уже через год Дональд сыграл главную роль в сериале «Атланта», став к тому же его режиссером, автором сценария и продюсером.