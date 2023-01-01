Биография

Зендея — американская актриса, продюсер и модель. Лауреатка телевизионной премии «Эмми». Родилась в Калифорнии 1 сентября 1996 года. Зендея росла очень творческим ребенком — в детстве постоянно ходила в Калифорнийский театр Шекспира, где работала ее мама, а также занималась танцами и участвовала в группе. Она начинала карьеру как модель, и сейчас продолжает активно сниматься в рекламе топовых брендов. Девушка поступила в Оклендскую школу искусств, где пробовала себя в роли актрисы, а затем стала успешно проходить кастинги. Первыми актерскими работами Зендеи стали роли в сериалах «Держись, Чарли!» и «Танцевальная лихорадка», однако вплоть до 2017 года она появлялась в основном в видеоклипах. Прорыв в карьере артистки случился, когда она попала в мюзикл «Величайший шоумен», а также сыграла любовный интерес Питера Паркера в ленте «Человек-паук: Возвращение домой». В 2020 году Зендея исполнила знаковую для себя роль наркоманки Ру в молодежной драме «Эйфория», а затем засветилась у Дени Вильнева в оскароносной «Дюне».