Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Режиссёры

Джон Уоттс

Jon Watts
Режиссёр

Актёры

Том Холланд

Tom Holland
АктёрPeter Parker / Spider-Man
Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрNick Fury
Джейк Джилленхол

Jake Gyllenhaal
АктёрQuentin Beck / Mysterio
Зендея

Zendaya
АктрисаMJ
Коби Смолдерс

Cobie Smulders
АктрисаMaria Hill
Мариса Томей

Marisa Tomei
АктрисаMay Parker
Джон Фавро

Jon Favreau
АктёрHappy Hogan
Джейкоб Баталон

Jacob Batalon
АктёрNed Leeds
Тони Револори

Tony Revolori
АктёрFlash Thompson
Энгаури Райс

Angourie Rice
АктрисаBetty Brant

Сценаристы

Крис МакКенна

Chris McKenna
Сценарист
Эрик Соммерс

Erik Sommers
Сценарист
Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Стив Дитко

Steve Ditko
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Ави Арад

Avi Arad
Продюсер
Эрик Хосерман Кэрролл

Eric Hauserman Carroll
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Чабан

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа

Художники

Джеймс Льюис

James Lewis
Художник
Барбара Перес-Солеро

Bárbara Pérez-Solero
Художница

Монтажёры

Ли Фолсом

Leigh Folsom
Монтажёр
Дэн Лебентал

Dan Lebental
Монтажёр

Композиторы

Майкл Джаккино

Michael Giacchino
Композитор