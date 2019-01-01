Этот фильм пока недоступен
Человек-паук: Вдали от дома (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
«Человек-паук: Вдали от дома» — фильм, который впечатляет свежим взглядом на супергеройскую классику, смешивая юмор, приключения и подростковые переживания. Питер Паркер ищет равновесие между обычной жизнью и призванием героя.
Питер отправляется с одноклассниками в школьное путешествие по Европе, мечтая провести каникулы беззаботно и признаться в своих в чувствах Эм Джей. В Венеции планы парня рушатся из-за внезапной угрозы. Новый союзник Мистерио предлагает помощь в борьбе с врагом. Питер должен вновь стать Человеком-пауком, чтобы защитить друзей и весь мир. Сюжет ведет героя через хаос сражений и личные сомнения, ставя перед немыслимым выбором…
«Человек-паук: Вдали от дома» 2019 года запомнится ярким сочетанием экшена, юношеской романтики и поисков себя. Это захватывающая история о взрослении и ответственности, в которой супергерой учится доверять своему сердцу, несмотря на ложь и опасности.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джон
Уоттс
- Актёр
Том
Холланд
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Зендея
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актриса
Мариса
Томей
- Актёр
Джон
Фавро
- ДБАктёр
Джейкоб
Баталон
- ТРАктёр
Тони
Револори
- Актриса
Энгаури
Райс
- КМСценарист
Крис
МакКенна
- ЭССценарист
Эрик
Соммерс
- Сценарист
Стэн
Ли
- СДСценарист
Стив
Дитко
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Ави
Арад
- ЭХПродюсер
Эрик
Хосерман Кэрролл
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- БПХудожница
Барбара
Перес-Солеро
- ЛФМонтажёр
Ли
Фолсом
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино