Человек-паук: Вдали от дома
Wink
Фильмы
Человек-паук: Вдали от дома
9.12019, Spider-Man: Far from Home
Фантастика, Приключения124 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Человек-паук: Вдали от дома (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

«Человек-паук: Вдали от дома» — фильм, который впечатляет свежим взглядом на супергеройскую классику, смешивая юмор, приключения и подростковые переживания. Питер Паркер ищет равновесие между обычной жизнью и призванием героя.

Питер отправляется с одноклассниками в школьное путешествие по Европе, мечтая провести каникулы беззаботно и признаться в своих в чувствах Эм Джей. В Венеции планы парня рушатся из-за внезапной угрозы. Новый союзник Мистерио предлагает помощь в борьбе с врагом. Питер должен вновь стать Человеком-пауком, чтобы защитить друзей и весь мир. Сюжет ведет героя через хаос сражений и личные сомнения, ставя перед немыслимым выбором…

«Человек-паук: Вдали от дома» 2019 года запомнится ярким сочетанием экшена, юношеской романтики и поисков себя. Это захватывающая история о взрослении и ответственности, в которой супергерой учится доверять своему сердцу, несмотря на ложь и опасности.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук: Вдали от дома»