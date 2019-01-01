Человек-паук: Вдали от дома (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Человек-паук: Вдали от дома» — фильм, который впечатляет свежим взглядом на супергеройскую классику, смешивая юмор, приключения и подростковые переживания. Питер Паркер ищет равновесие между обычной жизнью и призванием героя.



Питер отправляется с одноклассниками в школьное путешествие по Европе, мечтая провести каникулы беззаботно и признаться в своих в чувствах Эм Джей. В Венеции планы парня рушатся из-за внезапной угрозы. Новый союзник Мистерио предлагает помощь в борьбе с врагом. Питер должен вновь стать Человеком-пауком, чтобы защитить друзей и весь мир. Сюжет ведет героя через хаос сражений и личные сомнения, ставя перед немыслимым выбором…



«Человек-паук: Вдали от дома» 2019 года запомнится ярким сочетанием экшена, юношеской романтики и поисков себя. Это захватывающая история о взрослении и ответственности, в которой супергерой учится доверять своему сердцу, несмотря на ложь и опасности.

