Человек-паук: Нет пути домой (фильм, 2021) смотреть онлайн
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О фильме
Когда одна ошибка раскалывает мультивселенную, кто придет на помощь? «Человек-паук: Нет пути домой» — фильм, который перенесет вас в эпицентр хаоса, где Питер Паркер сталкивается с последствиями рискованного решения. Судьба героя и мира висит на волоске, а границы реальности рушатся на глазах…
После того как Питер просит Доктора Стрэнджа стереть память о его личности, заклинание идет не по плану, и в его вселенную попадают злодеи из других измерений. Теперь Паркеру предстоит не только исправить ошибку, но и решить, что делать с неожиданными «гостями». Но чем больше Питер пытается все починить, тем сложнее становится выбор между личным счастьем и спасением мира. Финал «паучьей» трилогии с Томом Холландом переворачивает жизнь Человека-паука навсегда.
Смотреть «Человек-паук: Нет пути домой» можно не просто как блокбастер, а как эмоциональную историю о взрослении, ответственности и цене ошибок. Питер Паркер в ловушке собственных желаний, и единственный выход — пожертвовать самым дорогим.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джон
Уоттс
- Актёр
Том
Холланд
- Актриса
Зендея
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актриса
Мариса
Томей
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актёр
Рис
Иванс
- ДБАктёр
Джейкоб
Баталон
- КМСценарист
Крис
МакКенна
- ЭССценарист
Эрик
Соммерс
- Сценарист
Стэн
Ли
- СДСценарист
Стив
Дитко
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Ави
Арад
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ЛФМонтажёр
Ли
Фолсом
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино