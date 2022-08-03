Когда одна ошибка раскалывает мультивселенную, кто придет на помощь? «Человек-паук: Нет пути домой» — фильм, который перенесет вас в эпицентр хаоса, где Питер Паркер сталкивается с последствиями рискованного решения. Судьба героя и мира висит на волоске, а границы реальности рушатся на глазах…



После того как Питер просит Доктора Стрэнджа стереть память о его личности, заклинание идет не по плану, и в его вселенную попадают злодеи из других измерений. Теперь Паркеру предстоит не только исправить ошибку, но и решить, что делать с неожиданными «гостями». Но чем больше Питер пытается все починить, тем сложнее становится выбор между личным счастьем и спасением мира. Финал «паучьей» трилогии с Томом Холландом переворачивает жизнь Человека-паука навсегда.



Смотреть «Человек-паук: Нет пути домой» можно не просто как блокбастер, а как эмоциональную историю о взрослении, ответственности и цене ошибок. Питер Паркер в ловушке собственных желаний, и единственный выход — пожертвовать самым дорогим.

