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Бросок кобры

Бросок кобры (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.32009, G.I. Joe: The Rise of Cobra
Фантастика, Боевики113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Базирующееся в Египте высокотехнологичное международное военное подразделение, известное как G.I. Joe, противостоит зловещей корпорации, руководимой знаменитым оружейным бароном...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бросок кобры»

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