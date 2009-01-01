Бросок кобры (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.32009, G.I. Joe: The Rise of Cobra
Фантастика, Боевики113 мин18+
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Сюжет
Базирующееся в Египте высокотехнологичное международное военное подразделение, известное как G.I. Joe, противостоит зловещей корпорации, руководимой знаменитым оружейным бароном...
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Соммерс
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актриса
Сиенна
Миллер
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- РПАктёр
Рэй
Парк
- Актёр
Ли
Бён-хон
- Актёр
Деннис
Куэйд
- ДЭСценарист
Дэвид
Эллиот
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Виктор
Добронравов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- РМХудожник
Рэнди
Мур
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- АЗХудожница
Анна
Зейбель
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- МАОператор
Митчелл
Амундсен
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри