Биография

Стивен Соммерс – актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Зритель знает его прежде всего как создателя серии фильмов «Мумия», однако в его активе есть и другие, не менее яркие работы. Стив родился в Индианаполисе, а детство провел в Сент-Клауде. Именно здесь он вырос и окончил школу. За получением образования отправился в «St. John's University», тоже в штате Миннесота, а потом решил продолжить учебу в Европе и поступил в «Севильский университет». Европа понравилась юному Стиву, и четыре долгих года он провел здесь, участвуя в театральных постановках и выступлениях рок-групп. После головокружительного успеха он вернулся в США, где за три года окончил «USC», стал магистром и выиграл премию за свою первую короткометражку. После дебютного фильма Стивен Соммерс понял, что кино – его истинное призвание. Он вплотную занялся режиссурой и написанием сценариев, работал и с боевиками, и с классическими сюжетами. Он адаптировал «Книгу Джунглей» и сказки Марка Твена для «Disney», снял фильм ужасов «Подъем с глубины», а в 1999 написал сценарий для своей первой «Мумии», за которую дважды был номинирован на кинопремию «Сатурн».