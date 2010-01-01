Брестская крепость
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Брестская крепость

Фильм Брестская крепость

2010, Брестская крепость
Военный, Боевик18+
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О фильме

История о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. Рассказ о трёх главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

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Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «Брестская крепость»