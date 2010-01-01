Фильм Брестская крепость
2010, Брестская крепость
Военный, Боевик18+
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О фильме
История о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. Рассказ о трёх главных очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.
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Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Котт
- АЦАктриса
Анна
Цуканова-Котт
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Сергей
Цепов
- Актриса
Яна
Есипович
- Актёр
Павел
Деревянко
- АКАктёр
Алексей
Копашов
- Актёр
Максим
Костромыкин
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Евгений
Цыганов
- АДСценарист
Алексей
Дударев
- ЕТСценарист
Екатерина
Тирдатова
- Сценарист
Владимир
Еремин
- КВСценарист
Константин
Воробьев
- Продюсер
Игорь
Угольников
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ВЗПродюсер
Владимир
Заметалин
- АМХудожник
Алим
Матвейчук
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ЮККомпозитор
Юрий
Красавин