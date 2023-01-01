Биография

Сергей Цепов — российский актер театра и кино. Родился в Кстове 16 июля 1960 года. В школьные годы занимался в студии при Кукольном театре, а позднее поступил на кукольное отделение Горьковского театрального училища. Отслужив в армии, перевелся на курс к Семену Лерману, художественному руководителю Нижегородского театра «Комедiя». В 1989 году получил приглашение присоединиться к труппе Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, где вскоре стал ведущим актером. На сцене театра его талант можно увидеть в постановках спектаклей «Сирано де Бержерак», «Старый дом» и «На краю земли». Дебютом Сергея Цепова на экране стало участие в криминальном боевике «Чек» 2000 года. Среди его работ стоит выделить ленты «Доктор Живаго», «Герой нашего времени», «Котовский», «Брестская крепость», «Аритмия», «Гости из прошлого», «Король и Шут». В 2023 году он сыграл одного из членов Широнинской читальни в городском фэнтези «Библиотекарь».