Большой Лебовски
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Большой Лебовски

Большой Лебовски (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.61998, The Big Lebowski
Комедии, Криминал112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главный герой по прозвищу «Чувак» живет в собственном мире, в котором нет места тревогам и волнениям. Но однажды он становится объектом пристального внимания гангстеров, пытающихся получить от него несуществующие миллионы. И вот тут-то мы и увидим, на что способен Большой Лебовски!

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой Лебовски»

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