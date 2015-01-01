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Батальонъ

Батальонъ (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Батальонъ
Драмы122 мин12+

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Сюжет

Весна 1917-го года. Армия находится на пороге окончательного разложения. По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создаeтся женский «Батальон смерти». Своей службой он подаeт пример храбрости и доказывает, что каждая из этих женщин достойна звания воина русской армии.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Батальонъ»

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