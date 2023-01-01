Биография

Мила Макарова – актриса театра и кино. Родилась 12 марта 1986 года в Москве. Запомнилась зрителям своими ролями в сериалах «Достоевский» и «Батальонъ». Чтобы сыграть в последнем, актрисе пришлось сделать непривычно короткую стрижку. В 2007 году Мила окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) под руководством А. В. Баталова. С этого же года Мила Макарова – актриса Театра на Покровке (художественный руководитель С. Арцыбашев). Первая роль в кино – эпизод в фильме «1612. Хроники военного времени». В 2009 году на экраны вышел телесериал «Час Волкова – 3», в котором Мила сыграла Татьяну Верхоглядову. Прославили Милу Макарову сериалы «Объявлен в розыск», «Закрытая школа», «Как выйти замуж за миллионера – 2», «Розыск – 2», «Невеста из Москвы», «Этим пыльным летом», «Вижу-знаю», «Хозяйка моей судьбы». Молодая перспективная актриса Мила Макарова снимается в фильмах и сериалах разных жанров. В 2020 году на экраны вышел сериал «Обратная сторона души», где она легко перевоплотилась в судебного медицинского эксперта Юлию Черепахину. Наверняка у актрисы впереди еще не один десяток ролей, ведь ее изящная и аристократичная внешность полюбилась зрителям. О личной жизни Милы пока ничего неизвестно.