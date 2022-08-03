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Август. Восьмого

Фильм Август восьмого (2012)

2012, Август. Восьмого
Драма, Военный126 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Нашумевший российский боевик про события в Южной Осетии в августе 2008 года.Героиня фильма Ксения отправляется в эпицентр конфликта, чтобы вместе с русским военными добраться до деревни и спасти своего ребенка.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Август. Восьмого»