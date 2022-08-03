Фильм Август восьмого (2012)
2012, Август. Восьмого
Драма, Военный126 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Джаник
Файзиев
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Егор
Бероев
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Алексей
Гуськов
- МАСценарист
Майкл
А. Лернер
- Сценарист
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- ИБПродюсер
Илья
Бачурин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов