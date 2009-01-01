Ангелы и Демоны (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.32009, Angels & Demons
Боевики, Триллеры132 мин16+
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Сюжет
Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии — выбора главы католической церкви Папы Римского. Однако в судьбоносное решение вмешивается некая могущественная сила — таинственный орден Иллюминатов. Кандидаты на священный пост подвергаются свирепой ритуальной расправе один за другим. Ватикан вынужденно обращается за помощью к профессору Роберту Лэнгдону, который находит доказательства возрождения могущественного тайного братства, жестоко истребляемого церковью в Средние века.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- АЗАктриса
Айелет
Зурер
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Пьерфранческо
Фавино
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- Актёр
Армин
Мюллер-Шталь
- ТЛАктёр
Туре
Линдхардт
- Актёр
Дэвид
Паскуэзи
- КФАктёр
Козимо
Фуско
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Сценарист
Дэн
Браун
- Продюсер
Джон
Калли
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- Продюсер
Дэн
Браун
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ЛДХудожник
Луис
Джун
- РГХудожник
Роберт
Г�улд
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- СТОператор
Сальваторе
Тотино
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер