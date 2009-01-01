Ангелы и Демоны
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Ангелы и Демоны

Ангелы и Демоны (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.32009, Angels & Demons
Боевики, Триллеры132 мин16+

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Сюжет

Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии — выбора главы католической церкви Папы Римского. Однако в судьбоносное решение вмешивается некая могущественная сила — таинственный орден Иллюминатов. Кандидаты на священный пост подвергаются свирепой ритуальной расправе один за другим. Ватикан вынужденно обращается за помощью к профессору Роберту Лэнгдону, который находит доказательства возрождения могущественного тайного братства, жестоко истребляемого церковью в Средние века.

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Информация

Страна
США, Италия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангелы и Демоны»

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