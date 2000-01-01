Ангелы Чарли
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Ангелы Чарли

Ангелы Чарли (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.52000, Charlie's Angels
Боевики, Триллеры94 мин16+

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Сюжет

Ангелы Чарли, суперсекретное элитное спецподразделение, которому доверяют только невыполнимые задания. С помощью новейших технологий, современного оружия, боевых искусств и убийственного женского очарования Ангелы Чарли творят чудеса. Но настоящим испытанием станет лишь это последнее задание…

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангелы Чарли»

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