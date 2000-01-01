Ангелы Чарли (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.52000, Charlie's Angels
Боевики, Триллеры94 мин16+
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Сюжет
Ангелы Чарли, суперсекретное элитное спецподразделение, которому доверяют только невыполнимые задания. С помощью новейших технологий, современного оружия, боевых искусств и убийственного женского очарования Ангелы Чарли творят чудеса. Но настоящим испытанием станет лишь это последнее задание…
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
МакДжи
- Актриса
Кэмерон
Диас
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актриса
Люси
Лью
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- КЛАктриса
Келли
Линч
- Актёр
Тим
Карри
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
ЭлЭл
Кул Джей
- РРСценарист
Райан
Роу
- ЭССценарист
Эд
Соломон
- ДОСценарист
Джон
Огаст
- Продюсер
Дрю
Бэрримор
- АГПродюсер
Аманда
Голдберг
- Продюсер
Леонард
Голдберг
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завьялов
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр