Биография

Американский актер Мэтт ЛеБлан известен всему миру по нашумевшему телесериалу «Друзья». Работает преимущественно на TV и добился на этом поприще впечатляющих успехов. За свои роли Мэтт ЛеБлан получил американскую кинопремию «Golden Globe». Мэтью Стивен родился в городе Ньютон, США. Хотя по гражданству Мэтт является американцем, в его венах текут и итальянская, и французская, и немецкая, и даже английская кровь. Также ЛеБланн несколько раз упоминал об ирландских предках. Мэтт всегда был способным парнем и в юности учился хорошо, хотя и неравномерно: посещал Школу Эшли, Северную Школу, поступил в Уэнтуортовский университет, но быстро бросил ради съемок в роликах. Впрочем, недостаток системного образования никак не сказался на его актерских способностях. Главный фильм Мэтта ЛеБлана – это, безусловно, «Друзья». Но до судьбоносного сериала актер снялся в ряде интересных лент. Среди самых ярких – «Ящик смерти», «Монстры», «Эпизоды»... Кстати, за работу в последнем телесериале актер был номинирован на престижный «Золотой Глобус» и заслуженно получил награду. Важной частью карьеры ЛеБлана являются съемки в фильмах. У него насчитывается шесть успешных работ в этой области.