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Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан

Мэтт ЛеБлан

Matt LeBlanc

Дата рождения
25 июля 1967 г. (57 лет)

Биография

Американский актер Мэтт ЛеБлан известен всему миру по нашумевшему телесериалу «Друзья». Работает преимущественно на TV и добился на этом поприще впечатляющих успехов. За свои роли Мэтт ЛеБлан получил американскую кинопремию «Golden Globe». Мэтью Стивен родился в городе Ньютон, США. Хотя по гражданству Мэтт является американцем, в его венах текут и итальянская, и французская, и немецкая, и даже английская кровь. Также ЛеБланн несколько раз упоминал об ирландских предках. Мэтт всегда был способным парнем и в юности учился хорошо, хотя и неравномерно: посещал Школу Эшли, Северную Школу, поступил в Уэнтуортовский университет, но быстро бросил ради съемок в роликах. Впрочем, недостаток системного образования никак не сказался на его актерских способностях. Главный фильм Мэтта ЛеБлана – это, безусловно, «Друзья». Но до судьбоносного сериала актер снялся в ряде интересных лент. Среди самых ярких – «Ящик смерти», «Монстры», «Эпизоды»... Кстати, за работу в последнем телесериале актер был номинирован на престижный «Золотой Глобус» и заслуженно получил награду. Важной частью карьеры ЛеБлана являются съемки в фильмах. У него насчитывается шесть успешных работ в этой области.

Фильмография