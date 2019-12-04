Биография

Леонард Голдберг — американский продюсер. Родился 24 января 1934 года. Будущий кинодеятель получил экономическое образование — после выпуска из средней школы в Бруклине он поступил в Пенсильванский университет, который успешно окончил в 1955 году. Вскоре начал работать продюсером фильмов и сериалов, сотрудничал с Аароном Спеллингом. В 1987-1989 годах являлся президентом студии 20th Century Fox, также сотрудничал с Paramount Pictures и MGM. Леонард Голдберг спродюсировал более 80 фильмов и сериалов, среди которых «Ангелы Чарли», «Остров фантазий», «Военные игры», «В постели с врагом», «Любовные письма», «Голубая кровь».