Александр (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно
9.12004, Alexander
Боевики, Драмы168 мин18+
Сюжет
После празднования своего двадцатилетия Александр занимает трон царя Македонии. По истечению 13 лет правления великий полководец завоевывает почти весь мир, что былоткрыт исследователямитого времени. События киноленты концентрируются преимущественно на личной жизни героя, а также детальн�о демонстрируют самыемасштабные битвы в истории.
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Информация
СтранаВеликобритания, Германия, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ДБАктёр
Дэвид
Беделла
- ДКАктёр
Джесси
Камм
- Сценарист
Оливер
Стоун
- ККСценарист
Кристофер
Кайл
- ЛКСценарист
Лаэта
Калогридис
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- Продюсер
Джон
Килик
- ТШПродюсер
Томас
Шюли
- Продюсер
Иэн
Смит
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- СКХудожник
Стефан
Крессен
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- АММонтажёр
Алекс
Маркес
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- РПОператор
Родриго
Прието
- ВКомпозитор
Вангелис