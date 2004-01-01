Александр (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После празднования своего двадцатилетия Александр занимает трон царя Македонии. По истечению 13 лет правления великий полководец завоевывает почти весь мир, что былоткрыт исследователямитого времени. События киноленты концентрируются преимущественно на личной жизни героя, а также детальн�о демонстрируют самыемасштабные битвы в истории.



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