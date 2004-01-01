Александр
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Александр

Александр (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

9.12004, Alexander
Боевики, Драмы168 мин18+

Сюжет

После празднования своего двадцатилетия Александр занимает трон царя Македонии. По истечению 13 лет правления великий полководец завоевывает почти весь мир, что былоткрыт исследователямитого времени. События киноленты концентрируются преимущественно на личной жизни героя, а также детально демонстрируют самыемасштабные битвы в истории.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Александр»

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