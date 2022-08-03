WinkСериалыЗакрытый сезон1-й сезон7-я серия
Закрытый сезон (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.42020, Закрытый сезон. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Размеренная жизнь курортного городка меняется в одночасье после череды внезапных смертей от неизвестной болезни. Исследовать ситуацию прибывают столичные эпидемиологи. Они сходятся в том, что город должен быть закрыт на карантин, но этому всячески препятствуют местные турбизнесмены.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- Режиссёр
Дарья
Полторацкая
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- МБАктёр
Максим
Битюков
- Актриса
Нелли
Уварова
- МДАктриса
Марина
Доможирова
- ЮЯАктриса
Юлия
Яблонская
- Актриса
Дарья
Шевчук
- МЛАктёр
Михаил
Липкин
- АБАктёр
Артём
Божутин
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ЕЗПродюсер
Евгений
Зорин
- ГНПродюсер
Галина
Нахимовская
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ДАМонтажёр
Дмитрий
Авдошин
- АКОператор
Андрей
Которженко
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный