Закрытый сезон (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

В первом сезоне зритель отправится в небольшой провинциальный городок, который живет своей жизнью. Во время наплыва туристов в городе кипит настоящая жизнь, а в другие месяца она протекает плавно и без суеты. История расскажет нам о начальнике полиции С. Воронце, который пытается противостоять местному бизнесмену Глебу Валентиновичу. Для Глеба бизнес — это способ заработка денег, и он готов прибегнуть даже к нелегальным методам. Но все в городе меняется после смерти нескольких человек, которые погибают от неизвестной инфекции. Встает вопрос о закрытии этого городка.





Что же произойдет дальше? В 1 сезоне сериала «Закрытый сезон» зритель сможет пережить столь непростое время вместе с главными героями на нашем видеосервисе Wink.

