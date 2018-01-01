Закрытый сезон (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В первом сезоне зритель отправится в небольшой провинциальный городок, который живет своей жизнью. Во время наплыва туристов в городе кипит настоящая жизнь, а в другие месяца она протекает плавно и без суеты. История расскажет нам о начальнике полиции С. Воронце, который пытается противостоять местному бизнесмену Глебу Валентиновичу. Для Глеба бизнес — это способ заработка денег, и он готов прибегнуть даже к нелегальным методам. Но все в городе меняется после смерти нескольких человек, которые погибают от неизвестной инфекции. Встает вопрос о закрытии этого городка.
Что же произойдет дальше? В 1 сезоне сериала «Закрытый сезон» зритель сможет пережить столь непростое время вместе с главными героями на нашем видеосервисе Wink.
- Режиссёр
Дарья
Полторацкая
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- МБАктёр
Максим
Битюков
- Актриса
Нелли
Уварова
- МДАктриса
Марина
Доможирова
- ЮЯАктриса
Юлия
Яблонская
- Актриса
Дарья
Шевчук
- МЛАктёр
Михаил
Липкин
- АБАктёр
Артём
Божутин
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ЕЗПродюсер
Евгений
Зорин
- ГНПродюсер
Галина
Нахимовская
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ДАМонтажёр
Дмитрий
Авдошин
- АКОператор
Андрей
Которженко
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный