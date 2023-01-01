Закрытый сезон
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Закрытый сезон

Закрытый сезон (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Закрытый сезон 1 сезон
Детективы, Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Размеренная жизнь курортного городка меняется в одночасье после череды внезапных смертей от неизвестной болезни. Исследовать ситуацию прибывают столичные эпидемиологи. Они сходятся в том, что город должен быть закрыт на карантин, но этому всячески препятствуют местные турбизнесмены.

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6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закрытый сезон»

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