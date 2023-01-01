Биография

Еще один актер из нового сериала о нынешней действительности «Закрытый сезон». Актер театра и кино Михаил Липкин родился в 1969 году, 16 мая, высшее актерское образование получил в Театральном училище имени Б. Щукина, окончив его в 1994 году. Состоял в труппе «Содружество актеров театра на Таганке» до 1999 года. В данное время – свободный художник, занимается созданием антреприз и концертной деятельностью, используя все свои незаурядные актерские навыки. В кино снимался с 2007 года. Фильмы Михаила Липкина всем хорошо известны. Это полюбившиеся всем сериалы «Склифосовский», «Однажды в милиции», «Деффчонки». Но лучшая его актерская работа – роль журналиста в сериале «Грязная работа». Как жанровое продолжение сериала о врачах идет сериал «Молодежка». Все роли Михаила Липкина наполнены тонким юмором, знанием предмета, искусством перевоплощения в совершенно разные образы. Поражает такая пластичность характеров разноплановых ролей. Искрометный молодежный юмор и бравада вдруг переходят в драмы «Час расплаты» и «Декабристка». Работа в новом сериале о современном мире со всеми его проблемами и противоречиями в компании со многими молодыми и талантливыми актерами является еще одной ступенькой в выражении себя. Актерское искусство в таком мощном коллективе способно сказать многое в совершенно новом свете, с новой точки зрения. Михаил Липкин как нельзя лучше подходит для таких ролей. Всего актерские работы – в 11 проектах, но это полновесные творческие работы. Личная жизнь актера находится за кадром его творческого лица актера, свободного от оков.