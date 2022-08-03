Закрытый сезон (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Размеренная жизнь курортного городка меняется в одночасье после череды внезапных смертей от неизвестной болезни. Исследовать ситуацию прибывают столичные эпидемиологи. Они сходятся в том, что город должен быть закрыт на карантин, но этому всячески препятствуют местные турбизнесмены.

