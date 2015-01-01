Все к лучшему. Серия 2
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Все к лучшему (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2015, Все к лучшему. Серия 2
Мелодрамы12+

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Сюжет

Еще недавно жизнь Анны была вполне благополучна: на работе она считалась лучшей сотрудницей, дома заботилась о стареньком отчиме и воспитывала 15-летнего сына Костю, подающего надежды скрипача. И вдруг, в один миг все пошло прахом.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb