Биография

Геннадий Меньшиков — актер кино с более чем 90 работами в фильмографии. Артист много снимается в сериалах и криминальных фильмах. Актерской профессии мужчина обучался в школе-студии «Ильмарине» под руководством Юрия Михалева. С 1994 г. он начал сниматься в кино. Первую роль Геннадий Меньшиков исполнил в картине «Год собаки». Затем появился в телесериалах «Дорожный патруль 2», «Улицы разбитых фонарей 9», «Гаишники», «Морские дьяволы 3», «Русский дубль», «Дознаватель». Его персонажи — криминальные личности, бандиты и нарушители закона. С 2010 года Меньшиков активно снимается, ежегодно участвует одновременно в нескольких проектах. Актера часто приглашают в такие ленты криминального жанра, как «Беглец», «Одиночка», «Казак». Он участвовал в съемках сериалов «Агент особого назначения 2», «Дорожный патруль 9», «Защита свидетелей», «Литейный», «Морские дьяволы. Судьбы 2», «Наркотрафик», «Надежда», «Странствия Синдбада», «Чужой район», «Шаман». В непривычных образах зрители увидели Геннадия Меньшикова в фильмах «Инспектор Купер. Невидимый враг» и «Невский. Проверка на прочность».